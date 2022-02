DeepMind steuert Fusionsreaktor mit künstlicher Intelligenz

Fusionsreaktoren sind eine der spannendsten und vielversprechendsten Entwicklungen der Zukunft. Eine der größten Herausforderungen ist es derzeit noch, das ultraheiße Plasma im Inneren des Reaktors stabil zu halten. Es hat um die 100 Millionen Grad und kann aktuell nur wenige Sekunden aufrechterhalten werden.

Diesem Problem haben sich nun Forscher*innen des Swiss Plasma Center (SPC) der Ecole Spéciale de Lausanne (EPFL) zusammen mit Googles DeepMind angenommen. Sie haben neue Wege gefunden, Plasma effizient in Form zu bringen.

KI lernt Tokamak zu steuern

Das Plasma wird in einem sogenannten Tokamak, einem Gerät in Donut-Form, kontrolliert. Es erzeugen ein starkes Magnetfeld, um das ultraheiße Plasma an Ort und Stelle zu halten. Der TCV (Variable-Configuration Tokamak), der zur Forschung im SPC eingesetzt wird, kann zwischen verschiedene Plasma-Konfigurationen wechseln. So können verschiedene Kontrollmethoden ausprobiert werden.