Der Mond rostet und die Erde könnte Schuld daran sein

Sauerstoff der Erdatmosphäre

Bei der Untersuchung konnten die Wissenschaftler feststellen, dass vor allem die Seite des Mondes Hämatit gebildet hat, die der Erde zugewandt ist. In einem Statement schreibt die Planetenwissenschaftlerin Shuai Li: „Unsere Hypothese ist, dass Mond-Hämatit durch Oxidation von Mondeisen mit dem Sauerstoff aus der oberen Erdatmosphäre gebildet wird, der vom Sonnenwind kontinuierlich auf die Mondoberfläche geblasen wurde, wenn sich der Mond in den letzten mehreren Milliarden Jahren in der Magnetosphäre der Erde befindet“. Die Magnetosphäre ist ein Gebiet, in dem das Magnetfeld eines Objekts über das eines anderen dominiert.

Während eines Vollmonds befindet sich der Erdtrabant in der Magnetosphäre der Erde. Dann treffen 99 Prozent der Sonnenwinde nicht auf den Mond und damit verlieren die Elemente dort auch keine Elektronen. In dieser Zeit wäre es also möglich, dass der Oxidationsprozess stattfindet. Über Milliarden Jahre hinweg konnte der Mond so anfangen zu rosten.

Hämatit verrät mehr über Evolution der Erdatmosphäre

Vollständig gelöst ist das Mysterium aber nicht. „Hämatit ist auf der anderen Seite des Mondes, wohin der Sauerstoff der Erde möglicherweise nie gelangte, nicht vollständig abwesend“, sagt Li. Die winzigen Mengen Wasser, die man dort in größere Höhenlagen gefunden hat, könnten die Hämatit-Bildung verursachen. Das könnte auch Hinweise darauf geben, wieso auf einigen wasserarmen Asteroiden Hämatit nachgewiesen wurde.

Nun wollen die Wissenschaftler Proben des Mond-Hämatit analysieren. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass die Sauerstoff-Isotope, die über Milliarden Jahre hinweg von der Erde zum Mond getragen wurden, noch in den Hämatiten nachgewiesen werden können. Dadurch könnten Rückschlüsse auf die Entwicklung der Erdatmosphäre gezogen werden.