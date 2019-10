Die Crew der ISS bekommt einen Keks-Ofen

Am Samstag soll ein Cygnus-Raumfrachter von der Wallops Flight Facility in Virginia Richtung ISS abheben. Die Crew der Raumstation wird mit allerlei neuen wissenschaftlichen Experimenten und Versorgungsgütern beliefert. Teil der Fracht ist ein Zero-G-Ofen. Mit diesem sollen die Raumfahrer zum ersten Mal Kekse im All backen, also quasi "Space Cookies", wenngleich mit etwas anderer Bedeutung, als diesem Begriff üblicherweise zugestanden wird.

Der Ofen soll zeigen, wie sich Keksebacken in der Schwerelosigkeit bewährt. Die ISS-Crew soll u.a. herausfinden, wie gut sich die Hitze innerhalb des Ofens verteilt und natürlich das Backergebnis bewerten. Der Ofen wird von Wissenschaftlern auch als Chance gesehen, um künftig das Wohlbefinden von Astronauten auf langen Reisen durch das Weltall zu heben. Selber Süßigkeiten zuzubreiten könnte die Stimmung heben, selbst wenn die "Space Cookies" keine berauschenden Zutaten aufweisen.