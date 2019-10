Mars-Experte: "Die NASA wird von einer privaten Firma überholt"

Wie sind Sie eigentlich zur Weltraumforschung gekommen?

Ich habe an der Uni Graz Experimentalphysik studiert und bin dann durch eine Stellenanzeige in der Zeitung bei Professor Willibald Riedler gelandet. Er arbeitete beim Projekt Spacelab mit, einem Weltraumlabor, das Jahre später an Bord des Space Shuttle ins All gebracht werden sollte. Das war ein Gemeinschaftsprojekt von ESA und NASA, dadurch bin ich mit der ESA in Kontakt gekommen. Ich habe mich dann beim ESA-Weltraumforschungszentrum in Noordwijk ( Niederlande) beworben und habe schließlich 33 Jahre lang für die ESA gearbeitet.

Sie sind dann später zum Leiter der Mission Mars Express ernannt worden. Wie kam es dazu?

1983 bin ich zum Leiter der Raumsonden-Mission Cluster ernannt worden. Da habe ich erkannt, dass mich das Programm-Management mehr interessiert als das Auswerten von Daten. Bei einem Flug nach China hat mich ein Vorgesetzter dann gefragt, ob ich jemanden aus Österreich kenne, der das Zeug zur Leitung einer Mars-Mission hat. Ich habe überlegt und nicht gleich erkannt, dass er eigentlich mich fragt. Aber als das dann klar war, habe ich zugesagt.

Und das Projekt Cluster war da schon erledigt?

Nein. 1996 sind die vier Cluster-Satelliten an Bord der allerersten Ariane-V-Rakete gestartet und die ist kurz nach dem Start explodiert. Die Trümmer der Satelliten sind aus 3000 Meter Höhe heruntergefallen. Ich habe noch nie so viele Männer weinen gesehen wie damals. Ich habe dann noch um das Budget für einen zweiten Versuch gekämpft, als die Planung für Mars Express 1997 begann. Aber auch da war ich nicht bis zum Schluss dabei. Ich bin dann zum Projekt Venus Express gewechselt, dann zum Weltraumteleskop Gaia, dann wurde ich Telekommunikationschef und schließlich 2012 Generalinspekteur der ESA.

Welche Aufgabe hat man als Generalinspekteur?

Man ist die technische Hand des Generaldirektors. Alle Projekte liefen da über mich zum Generaldirektor, der dann seine Zustimmung erteilen musste.

Sie sind ja bereits im Ruhestand. Stimmt es, dass Sie jetzt Landwirt sind?

Ich bin seit drei Jahren in Pension. Wir haben einen Vierkanthof renoviert, haben einen Weingarten, aber ich bin kein Bauer.

Das heißt, sie arbeiten jetzt wie Captain Picard in ihrem eigenen Weingut?

(lacht) Das Ganze wird von Profis betrieben, ich mache das nicht selber. Ich habe es mal probiert, aber es ist nix Gescheites draus geworden.