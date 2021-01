Dosen statt Flaschen: EU streitet mit Pfizer über Impfstoff

Pfizer liefere nur den Impfstoff, das Impfzubehör müsse von den einzelnen Staaten selbstständig beschafft werden, sagt die Pfizer-Sprecherin. In Österreich sei dies auch geschehen, so dass aus einer Durchstichflasche 6 Dosen entnommen werden könnten.

Weil sich aus den von Biontech/Pfizer gelieferten Impfstoffflaschen 6 statt 5 Impfstoffdosen gewinnen lassen, werden nun weniger der Durchstichflaschen, in denen sich der Impfstoff befindet, an die EU-Länder geliefert, berichtet die Financial Times . Das und Produktionsverzögerungen durch die Anpassung im belgischen Werk, wo der Impfstoff hergestellt wird, bringen laut der Zeitung die Impfstoffpläne vieler EU-Länder ins Wanken. Zumindest ein Staat soll deshalb bereits rechtliche Schritte gegen die Pharmafirmen angedroht haben.

Aufgrund der Änderungen beim Liefervolumen könnten sich die notwendige zweite Impfung für Leute, die Ende Dezember oder Anfang Jänner geimpft wurden, verzögern, heißt es hingegen laut der Financial Times von Behörden in mehreren europäischen Ländern. Seitens der Hamburger Gesundheitsbehörde ist von 20 Prozent weniger ausgeliefertem Impfstoff die Rede als zuvor.

Weniger Impfstoffdosen in Österreich ausgeliefert

An Österreich seien diese Woche um 5,5 Prozent weniger Impfstoffdosen geliefert worden als geplant, sagt die Pfizer-Sprecherin zur futurezone. Grund dafür seien Anpassungen in der belgischen Produktionsstätte. Einschränkungen werde es auch nächste Woche geben. Danach sollen die Auslieferungen wieder nach Plan laufen oder gesteigert werden.

Laut der Financial Times soll es am Dienstag Gespräche zwischen der EU und Pfizer gegeben haben, in denen erörtert wurde, wie sichergestellt werden könne, dass in allen Ländern 6 Dosen aus einer Durchstichflasche entnommen werden können. Auch Zeitpläne für künftige Lieferungen waren dabei Thema.

Forderungen nach harter Haltung der EU

Laut der Zeitung sollen sich einige EU-Staaten dafür ausgesprochen haben, eine harte Haltung gegenüber Pfizer und anderen Impfstoffherstellern einzunehmen. Nur so könne sichergestellt werden, dass bis zum Sommer 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung geimpft sei, wird ein Diplomat zitiert.