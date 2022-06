Erdbeer-Supermond ist heute zu sehen

Heute ist weltweit der sogenannte Erdbeermond zu sehen. Der Mond erreicht dabei um 13:52 CEST (11:52 GMT) seine Vollmondphase, er wirkt aber auch in der Nacht danach noch „fast voll“, dass man mit dem bloßen Auge keinen Unterschied sieht.

Der Erdbeermond heißt so, weil ihn die amerikanischen Ureinwohner so getauft haben. Es ist immer der Vollmond im Juni damit gemeint, also mitten in der Erdbeersaison. In Europa hatte der Erdbeermond auch andere Namen, wie Honigmond, weil man in der Zeit den Honig geerntet hatte, oder aber Rosenmond, weil die Rosen blühen. Der Erdbeermond erscheint manchmal auch selbst in einem leicht rosa, aber die meiste Zeit ist er gold-orange, wie jeder Vollmond. Er kann jedoch auch leicht rötlich erscheinen.