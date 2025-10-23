Nein, die Erde hat bis 2083 keinen "zweiten Mond"

23.10.2025

Bei dem Himmelskörper handelt es sich um einen sogenannten Quasi-Mond, der um die Sonne und nicht um die Erde kreist.

Der im August entdeckte Asteroid 2025 PN7 wird bis 2083 der Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne folgen. Auf Social Media und auch herkömmlichen Medien wird sogar von einem "zweiten Mond" gesprochen. Das ist aber nicht ganz korrekt. 2025 PN7 gehört zur Klasse der Arjuna-Asteroiden. Das ist eine Gruppe erdnaher Objekte, die die Erdumlaufbahn gelegentlich kreuzen. ➤ Mehr lesen: Erde erhält für 2 Monate einen neuen Mini-Mond Bei 2025 PN7 handelt es sich streng genommen um einen Quasi-Satelliten oder auch Quasi-Mond. Die Erde hatte in der Vergangenheit mehrere Quasi-Mode: Einige stammten aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, bei anderen handelte es sich um Bruchstücke des Erdmondes, die durch Meteoriteneinschläge auf dem Mond entstanden sind. Die Herkunft von 2025 PN7 ist noch unklar.