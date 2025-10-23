Nein, die Erde hat bis 2083 keinen "zweiten Mond"
Der im August entdeckte Asteroid 2025 PN7 wird bis 2083 der Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne folgen. Auf Social Media und auch herkömmlichen Medien wird sogar von einem "zweiten Mond" gesprochen. Das ist aber nicht ganz korrekt.
2025 PN7 gehört zur Klasse der Arjuna-Asteroiden. Das ist eine Gruppe erdnaher Objekte, die die Erdumlaufbahn gelegentlich kreuzen.
Bei 2025 PN7 handelt es sich streng genommen um einen Quasi-Satelliten oder auch Quasi-Mond. Die Erde hatte in der Vergangenheit mehrere Quasi-Mode: Einige stammten aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, bei anderen handelte es sich um Bruchstücke des Erdmondes, die durch Meteoriteneinschläge auf dem Mond entstanden sind. Die Herkunft von 2025 PN7 ist noch unklar.
Der Unterschied zum "echte" Mond ist, dass solche Quasi-Monde nicht durch die Schwerkraft an die Erde gebunden sind. Sie umkreisen die Sonne lediglich mit einer ähnlichen Geschwindigkeit und einer ähnlichen Entfernung wie die Erde. 2025 PN7 soll bereits seit den 1950er-Jahren die Erde begleiten.
Nicht der einzige Quasi-Mond
2025 PN7 soll zwischen 16 und 50 Meter groß sein und sich zwischen 2,5 Millionen und 11 Millionen Kilometer von der Erde entfernt befinden. Durch die große Entfernung ist es auch schwierig, die genaue Größe des Asteroiden zu bestimmen. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Entfernung zum Mond beträgt in etwa 385.000 Kilometer.
2025 PN7 ist zudem nicht der einzige Gesteinsbrocken, der die Erde auf ihrer Reise um die Sonne begleitet. Der Asteroid 2023 FW13 begleitet die Erde bereits seit 2.100 Jahren, Kamoʻoalewa ist seit knapp einem Jahrhundert ein Quasi-Mond der Erde.
Zweiter Mond frühestens ab 2120
Alle, die wirklich einen zweiten echten Mond der Erde erleben wollen, müssen voraussichtlich bis zum Jahr 2120 warten und dann noch etwas Glück haben. Dann fliegt nämlich der kleine Asteroid 2003 YN107 so an der Erde vorbei, dass er von ihrer Schwerkraft eingefangen werden könnte. Bis dahin müssen wir uns mit einem Mond begnügen.
