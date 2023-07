So sehen Erde und Mond vom Mars aus

Vom Mars aus sieht die Erde aus wie ein kleiner Punkt am Himmel, und wenn man genau schaut, sieht man den Mond darum kreisen. Eine neue Aufnahme der europäischen Raumsonde Mars Express zeigt das Erde-Mond-System in all seiner Winzigkeit angesichts der gigantischen Größe des Weltraums. Die ESA hat ein animiertes GIF davon anlässlich des 20-Jahre-Jubiläums seit dem Start von Mars Express veröffentlicht.

