Menschheit hat so viel Grundwasser abgepumpt, dass die Erde kippt

Das erklärte aber nicht, warum sich der Nordpol zwischen 1993 und 2010 um 80 Zentimeter verschoben hat, so Studienleiter Ki-Weon Seo . Derzeit gibt es eine Polwanderung nach Osten Richtung Island. Ohne das Grundwasser einzubeziehen, müsste er aber um 7 Zentimeter pro Jahr Richtung Grönland, also nach Westen, wandern. Insgesamt fehlen im Beobachtungszeitraum 78,48 Zentimeter .

Dass sich Masse auf der Erde verteilt und damit ihre Neigung verändert, ist an sich keine Besonderheit. Ein Hauptgrund dafür sind Masseverlagerungen im Erdinneren, den Ozeanen und der Atmosphäre. Auch durch Natur- und Klimakatastrophen wie Erdbeben oder Gletscherschmelze gibt es kleine, aber messbare Veränderungen, wie schnell die Erde rotiert und wo ihre Rotationsachse liegt.

Der Mensch pumpt so viel Grundwasser ab, dass der Nordpol dadurch jährlich um 4,36 Zentimeter wandert. Das haben Forscher*innen der Seoul National University in Südkorea herausgefunden. Damit sei es der zweitwichtigste Faktor für die Verschiebung der Erdachse.

© Seo et al. (2023), Geophysical Research Letters

In einer Simulation berechneten das Team um Seo daher die 2.150 Gigatonnen Grundwasser ein, die schätzungsweise in dieser Zeit abgepumpt wurden. Das Ergebnis ergänzte die Polwanderung fast genau um den fehlenden Wert. "Unter den klimabedingten Ursachen hat die Umverteilung von Grundwasser den größten Einfluss auf die Verschiebung des Rotationspols", so Seo.

Nordamerika und Indien haben größten Einfluss

Dabei ist die Position, an der das Wasser abgepumpt wird, entscheiden. Wird in den mittleren Breitengraden abgepumpt, habe dies den größten Effekt auf die Rotationsachse. Im Beobachtungszeitraum wurde in Nordamerika und Indien das meiste Wasser umverteilt, heißt es.

Da das Grundwasser nach dem Abpumpen in die Ozeane gelangt, sei im Messzeitraum der Meeresspiegel um 6,24 Millimeter angestiegen. Die Studie bestätigt damit nicht nur, dass die Polwanderung mit dem Grundwasser zusammenhängt, sondern auch, dass der geschätzte Wert von 2.150 Gigatonnen umverteilten Wassers korrekt ist. Die Ergebnisse der Studie sind im Fachmagazin Geophysical Research Letters erschienen (hier).