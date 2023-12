Erster Tesla-Batteriespeicher in Österreich gebaut

Effiziente Methoden zur Speicherung von Strom sind für die Energiewende von großer Bedeutung. Spannungsspitzen, die das Netz in Zeiten hoher Produktion belasten, können von Speicherkraftwerken abgefedert werden. Diese liefern wiederum Strom, wenn wenig produziert wird. Die slowenische Firma NGEN hat in Arnoldstein bei Villach Österreichs ersten Batteriespeicher errichtet. Für CEO Roman Bernard ist die weitere Dezentralisierung der Energiebereitstellung dringend notwendig.

Slowenisches Start-up baut Anlage in Kärnten

Arnoldstein ist vielen Österreichern wohl als jener Grenzort bekannt, bei dem man das Land auf dem Weg Richtung Italien verlässt. Zweigt man vor dem Grenzübertritt jedoch ins Gailtal ab, führt einen die Bundesstraße am neuen Batteriespeicher der Firma NGEN vorbei. Es ist der erste dieser Art in Österreich. Die acht Tesla-Megapacks, also Großakkumulatoren, besitzen eine Gesamtkapazität von 10,3 Megawatt und 20,6 Megawattstunden und haben laut dem Unternehmen einen Wirkungsgrad von rund 90 Prozent. 15 Millionen Euro hat die Anlage gekostet, und sie soll noch ausgebaut werden. Laut den Betreibern soll diese Technologie die Dezentralisierung des Energiemarkts vorantreiben. Das slowenische Unternehmen betreibt bereits Batteriespeicher in Slowenien und plant weitere in Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Deutschland, Polen sowie im Bundesland Salzburg. "Wir denken europäisch", sagt Co-Gründer und CEO Bernard, denn die Energiewende könne nur auf dieser Ebene passieren. NGEN, das steht für "next generation", wurde von Bernard gemeinsam mit einem Kollegen vor vier Jahren gegründet, heute hat das Start-up 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der nun im Arnoldsteiner Industriegebiet aufgestellte Batteriespeicher hätte ursprünglich in Klagenfurt, mitten in einem Wohngebiet, gebaut werden sollen, doch da gab es Bedenken aus der Bevölkerung - unter anderem wegen der Brandgefahr. Diesen Standort habe Bernard aber ohnehin nicht optimal gefunden. Er sei mit Arnoldstein glücklicher, denn da passe es besser hin. Dennoch seien in Zukunft auch in Städten Batteriespeicher unumgänglich, betonte er und fügte hinzu, dass die Gefahr von unlöschbaren Bränden mit giftigen Dämpfen mit der neuen Batterie-Generation aus Lithium-Eisenphosphat-Akkus nicht mehr gegeben sei. Man könne diese im Fall eines Brands einfach mit Wasser löschen. In Arnoldstein habe man der örtlichen Feuerwehr eine Einschulung gegeben.

Niedrigere Strompreise

Bernard ist der Überzeugung, dass Monopole am Strommarkt aufgebrochen werden müssen. "Als ich mit NGEN begonnen habe, sagte ich, dass das in Zukunft einen großen Impact auf dem Energiesektor gegenüber den Monopolen haben wird", so der Slowene, der oft zwischen der Firmenzentrale in Bled und der Kärntner Zentrale in Klagenfurt hin- und herpendelt. "Wir wissen, wir werden nicht alleine bleiben, wir werden den Markt motivieren", ist er sich sicher und ebenso, dass die Dezentralisierung in Zukunft zu niedrigeren Strompreisen führen werde. Er schätzt dennoch, dass es bis dahin auch bei großen Bemühungen noch ein weiter Weg ist: "Das wird noch 20 Jahre dauern, aber wir müssen das machen."