Erstes schwimmendes Atomkraftwerk sticht in See

Auf in den Osten

In einer ersten Etappe soll das schwimmende Atomkraftwerk nun um Skandinavien herum bis nach Murmansk geschleppt werden. Über einen eigenen Antrieb verfügt das FNPP nämlich nicht. In Murmansk werden Brennstäbe geladen. 2019 soll sich das Kernkraftwerk dann im Nordpolarmeer in Richtung dem Autonomen Kreis der Tschuktschen im äußersten Osten Russlands bewegen. Das Kraftwerk soll am Ende vor der Stadt Pewek vor Anker gehen und sowohl die Stadt als auch Ölplattformen und eine Entsalzungsanlage mit Strom versorgen.

Nördlichstes Kernkraftwerk der Welt

Bis zu 200.000 Personen sollen so mit Strom versorgt werden, berichtet die Deutsche Welle. In der Stadt Pevek allein leben momentan nur rund 5000 Menschen. Sie beziehen ihren Strom derzeit vom Atomkraftwerk in Bilibino, einer Stadt, die rund 240 Kilometer (Luftlinie) südwestlich von Pevek im Landesinneren liegt. Bilibino gilt derzeit als nördlichstes Atomkraftwerk der Welt, berichtet Ars Technica. Die "Akademik Lomonossow" wird, einmal in Betrieb, diesen Rekordtitel übernehmen. Das Kraftwerk in Bilibino sowie das Kohlekraftwerk Chaunskaya werden dann geschlossen.

Kritik von Umweltschützern

Umweltschützer kritisieren den Plan scharf. Sie haben die "Akademik Lomonossow" ein "schwimmendes Tschernobyl" genannt und fürchten, ein Unfall könnte weite Teile der Arktis zerstören. Russland sieht in der durch die Klimaerwärmung leichter zugänglichen Rohstoffvorräten des Nordpolarmeers jedoch eine große Chance. Rosatom betont, dass das Kraftwerk alle Sicherheitsstandards der internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) erfüllt.