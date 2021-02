Erstmals Chlorwasserstoff auf dem Mars nachgewiesen

2018 fand ein Staubsturm auf dem Mars statt, der den NASA-Rover Opportunity lahmlegte und mehrere Tage andauerte. Er erstreckte sich über den gesamten Planeten. Während dieses Sturms fanden Forscher ein Gas, das auch in der nächsten Staubperiode wieder auftrat: Chlorwasserstoff. Es ist das erste Mal, dass dieses Gas auf dem Mars nachgewiesen wurde, berichtet die ESA in einer Aussendung.

Wasserstoff und salziger Staub reagieren

Ähnlich wie auf der Erde werden Salze, also Natriumchlorid durch den Wind in die Atmosphäre gehoben. Natriumchlorid ist ein Überbleibsel verdunsteter Ozeane. Es wurde in der Marsoberfläche eingeschlossen. Während der Staubsaison wird es aber abgetragen, aufgewirbelt und über den Planeten verteilt. Die Sonne erwärmt die Atmosphäre und der Staub steigt zusammen mit dem von den Eiskappen freigesetzten Wasserdampf auf. Der salzige Staub reagiert dann mit dem Wasser in der Atmosphäre. Chlor wird freigesetzt, das dann mit den Molekülen, die Wasserstoff enthalten, reagiert. So entsteht Chlorwasserstoff.

"Man braucht Wasserdampf, um das Chlor freizusetzen und man braucht die Nebenprodukte von Wasser – Wasserstoff –, damit sich Chlorwasserstoff bilden kann. Wasser ist in dieser chemischen Reaktion wesentlich", sagt Kevin Olsen von der University of Oxford in Großbritannien, der an der Forschung beteiligt war. Anschließend, so mutmaßen die Wissenschaftler, könnte sich das Chlor oder der Chlorwasserstoffsäure-reiche Staub wieder absenken.