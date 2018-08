Warten auf Antwort: Mars-Rover Opportunity bleibt nach Sturm still

„Die Moral ist ein bisschen wacklig“, sagte Ingenieur Michael Staab von der US-Raumfahrtagentur Nasa dem Portal „Space.com“. „Das ist das erste Mal, dass 'Opportunity' aufgehört hat, mit uns zu reden, und nicht wieder angefangen hat, wann wir es erwartet hatten.“ Zur Aufmunterung spielen sich die Nasa-Forscher in ihrem Kontrollzentrum jeden Morgen einen passenden „Aufwach-Song“ vor: „Wake Me up Before You Go-Go“ von Wham zum Beispiel, „Dust in the Wind“ von Kansas oder „Here Comes The Sun“ von den Beatles.

15 Jahre statt 90 Tage

„ Es könnte Wochen dauern - hoffentlich nicht Monate“, so Staab. „Ich wünschte, wir hätten etwas mitzuteilen; ich wünschte, wir hätten gute Nachrichten. Aber wir hören jeden Tag weiter.“

„Opportunity“ ist eigentlich für seine Ausdauer bekannt. Die Mission des Rovers war eigentlich auf 90 Tage angesetzt, inzwischen rollt der Roboter schon seit fast 15 Jahren über den Roten Planeten. „Opportunity“ war im Juli 2003 an Bord einer Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet und rund ein halbes Jahr später, am 25. Januar 2004, auf dem Mars gelandet. Seitdem rollt der rund 185 Kilo schwere, sechsrädrige Rover über den Mars - nicht ohne Zipperlein, aber mit bemerkenswertem Durchhaltevermögen.