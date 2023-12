Starttermin für Erstflug der Ariane 6 Rakete bekanntgegeben

Erst Ende November ist der erste Langzeit-Heißlauftest erfolgreich verlaufen. Am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana wurde das Vulcain-2.1-Triebwerk der Ariane 6 gezündet und lief etwa 8 Minuten lang.

Eigentlich hätte die neue europäische Trägerrakete bereits 2020 zum ersten Mal ins All starten sollen. Mit 4 Jahren Verspätung soll die Ariane 6 Rakete nun Mitte kommenden Jahres erstmals abheben.

Hoffen auf die Ariane 6

Die Ariane 6 ist das Nachfolgemodell der Ariane 5, die ab 1996 im Einsatz war. Sie soll Satelliten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber ins All befördern und ist deutlich günstiger als ihre Vorgängerin.

Die neue Rakete soll Europas Raumfahrt wettbewerbsfähiger machen. Derzeit gibt es Aufträge für 28 Flüge mit einer Ariane 6. Der erste kommerzielle Flug der Rakete soll noch vor Ende 2024 stattfinden, wie der Chef des Raketenbetreibers Arianespace, Stéphane Israël, sagte.

Europas Raumfahrt ist mit Blick auf Trägerraketen derzeit in einer schwierigen Lage. Die letzte Ariane 5 hob Anfang Juli in den Weltraum ab. Seitdem hat die ESA keine eigenen Mittel mehr, um große Satelliten ins All zu bringen.

