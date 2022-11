Live-Stream: ESA stellt neue Astronauten vor

Die Europäische Raumfahrtagentur ESA stellt heute die nächste Generation an Astronaut*innen vor. 6 oder 7 Vollzeit-Astronaut*innen werden ihren Dienst antreten. 20 weitere Personen bilden die Reserve. Damit will Europa ein deutliches Zeichen setzen, stärker in die bemannte Raumfahrt zu investieren.

22.523 Bewerbungen sind bei der ESA eingegangen, 466 davon stammten aus Österreich. 17.126 kamen von Männern, 5.397, also 24 Prozent, stammten von Frauen. Zum Vergleich: Beim letzten Aufruf 2008 meldeten sich 8.413 Menschen, nur 15,5 Prozent davon waren weiblich.

Die Vorstellung der Astronauten wurde etwas nach hinten verschoben und wird nun um 15:30 erwartet. Hier der Live-Stream: