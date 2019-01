ESA-Chef "geschockt" von Nationalismus in Weltraum-Forschung

Die internationale Weltraum-Forschung sollte politischem Nationalismus einzelner Länder nach Ansicht des Chefs der Europäischen Weltraumorganisation ( ESA), Jan Wörner, entschieden entgegentreten. "Ich bin da auch manchmal geschockt, wir haben weltweit doch sehr starke nationale Kräfte", sagte Wörner am Rande einer Weltraum-Konferenz in Brüssel. Er bemühe sich darum, weltweit zu kooperieren.

Ähnlich hatte sich zuletzt der Leiter der russischen Raumfahrtbehörde Roskomos geäußert. Wörner betonte, dass Nationalismus - wie er derzeit etwa von der US-Regierung praktiziert werde - in der Weltraum-Forschung nicht besonders verbreitet sei. Die Bereitschaft zur Kooperation gebe es überall. "Es gibt niemanden, der nicht will", sagte Wörner. Die ESA arbeite nicht nur mit den USA zusammen, sondern etwa auch mit Russland, China, Japan und Australien. "Für uns gibt es kein 'No'. Überall sind die Türen offen."