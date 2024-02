Tonnenschwerer ESA-Satellit stürzt bald auf die Erde

Der Erdbeobachtungssatellit European Remote Sensing 2 (ERS-2) der ESA war bis 2011 aktiv, bevor er außer Dienst gestellt wurde. Nun wird er bald in der Erdatmosphäre verglühen, wie die ESA in ihrem Blog bekannt gibt. Dies sei so geplant, damit er nicht als unkontrollierter Weltraumschrott ewige Zeit seine Kreise um die Erde dreht und dabei ander Satelliten oder sogar Weltraumstationen gefährdet.

Früheren Schätzungen zufolge sollte der Wiedereintritt Mitte Februar 2024 passieren. Aktuell (Stand 9. Februar) wurde der Eintritt am 21. Februar um 6:29 CET berechnet. Das kann sich aber noch ändern, derzeit gibt es eine Schwankungsbreite von knapp 64 Stunden. Aktuelle Berechnungen zum Wiedereintritt findet man hier.

Größe

Der Satellit hat, abgesehen von der Spannweite seiner Solarzellen, einen Durchmesser von rund 2,5 Meter. Sein Gewicht beim Start lag bei 2.516 Kilogramm. Zum Zeitpunkt des Eintritts soll es ohne Treibstoff bei 2.294 Kilogramm liegen.

Laut der ESA wird der Satellit rund 80 Kilometer über der Erde zerbrechen und zum größten Teil in der Atmosphäre verglühen. Einzelne Fragmente könnten die Erdoberfläche erreichen, werden aber höchstwahrscheinlich ins Meer stürzen.

Keines dieser Fragmente enthält giftige oder radioaktive Substanzen, wie die ESA betont. Die Chancen, dass ein Mensch auf der Erde von Weltraumschrott getroffen wird, liegt laut ESA bei 1 zu einer Milliarde.