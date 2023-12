Satellit für US-Militär landet im falschen Orbit

Das private Raumfahrtunternehmen Firefly hat einen Satelliten für das US-Militär in einen falschen Erdorbit geschickt. Das junge Unternehmen startete am 22. Dezember zunächst erfolgreich ins All.

Die Mission "Fly the Lightning" hob mit der 2-stufigen Rakete FLTA004 von der Vandenberg Space Force Basis in Kalifornien ab. Die Separation der Raketenstufen lief nach Plan. Doch als die 2. Stufe nach 40 Minuten erneut gezündet werden sollte, um den Satelliten in seinen geplanten Orbit zu bringen, gab es einen Fehler.