Space-Force-Rakete hebt nur 27 Stunden nach Startbefehl ab

17.09.2023

Die Victus Nox Mission sollte zeigen, wie reaktionsschnell die Space Force einen Satellit in den Orbit befördern kann.

Die US Space Force arbeitet daran, ihre Reaktionsfähigkeit zu verbessern, wenn es darum geht, Raumfahrzeuge so schnell wie möglich in den Weltraum zu befördern. Die bisherige Rekordzeit zwischen Startbefehl und Abheben einer Rakete lag bei 21 Stunden, aufgestellt im Juni 2021 - zu lange, wie die US-Weltraumstreitkräfte befanden. Deswegen wurde die Mission Victus Nox ins Leben gerufen, wie Space.com berichtet.

Seit 30. August auf Stand-by Die beiden Privatunternehmen Firefly Aerospace und Millennium Space Systems (eine Boeing-Tochter) wurden 2022 damit beauftragt, einen Testsatellit sowie eine Trägerrakete zu entwickeln und auf einen spontanen Startbefehl zu warten. Die "Stand-by"-Phase begann am 30. August 2023. Am Mittwoch wurde der Startbefehl gegeben. Daraufhin musste der Satellit über 266 Kilometer in die Vandenberg Space Force Base transportiert werden, an eine Trägerrakete gekoppelt und startbereit gemacht werden. Es galt, einen spontan erhaltenen Flugpfad in die Bordelektronik einzuprogrammieren, die Rakete aufzutanken und sie starten zu lassen. All das sollte in maximal 60 Stunden gelingen, lautete die Vorgabe für Victus Nox. ➤ Mehr lesen: US Space Force nimmt feindliche Satelliten ins Visier