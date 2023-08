US Space Force nimmt feindliche Satelliten ins Visier

Die Space Force der USA hat ihre erste und einzige Einheit aktiviert, die sich mit der Bekämpfung von Satelliten anderer Nationen befasst. Als Abzeichen wählten sie einen Sensenmann in einem roten Dreieck , das für die Zielerfassung stehen soll. Im Auge des Sensenmannes leuchtet der Polarstern , der Sicherheit und Wachsamkeit symbolisieren soll. Als Nase wurde das Delta-Symbol (Δ) gewählt.

Das Logo des 75th Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Squadron.

Auch "Zielbekämpfung" Teil der Aufgaben

Die "75th Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Squadron" (ISRS) wurde am 11. August ins Leben gerufen und ist Teil der "Space Delta 7"-Einheit. Diese hat die Aufgabe, Informationen über gegnerische Weltraumoperationen zu liefern (Geheimdienst, Überwachung und Aufklärung). Die 75. ISRS soll dabei unter anderem Ziele analysieren, lokalisieren und verfolgen sowie an der "Zielbekämpfung" teilnehmen. Das dürfte wohl die Zerstörung gegnerischer Satelliten und deren Bodenstationen mit einbeziehen.

Oberstleutnant Travis Anderson, der die Staffel leitet, sagte in einer Erklärung, dass die Idee einer speziellen Weltraum-Zieleinheit schon seit Jahren im Raum steht. "Die Idee dieser Einheit begann vor 4 Jahren auf dem Papier und ist wahrscheinlich noch länger in den Köpfen einiger Offiziere des Nachrichtendienstes der US Air Force herumgeschwirrt."