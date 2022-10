Firefly erreicht erstmals die Umlaufbahn

Firefly ist vielen sicherlich noch bekannt als das Unternehmen, dessen Alpha-Rakete explodierte. Am 2. September 2021 explodierte diese mitten im Flug und zwar noch bevor sie die Umlaufbahn erreichte.



Nun ist es Firefly Aerospace endlich gelungen, seine private Trägerrakete in die Umlaufbahn zu befördern. Sie war am Wochenende von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien gestartet. Das berichtet Techcrunch. Dieses Mal explodierte sie nicht.