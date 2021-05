Exoplaneten mit 2 Sonnen könnten für Leben geeignet sein

Kann auf Exoplaneten Leben entstehen? Hier kann nur die Erde als Referenz dienen, um dies herauszufinden und zu messen. Anders als die Erde und die Sonne in unserer Galaxie gibt es in der Milchstraße jedoch keine Sterne, die ganz alleine im Weltraum „herumhängen“, wie es die Sonne tut, schreibt Sciencealert unter Berufung auf eine neue Studie. Diese wurde in „Frontiers in Astronomy and Space Sciences“ veröffentlicht.



Stattdessen können bis zu 85 Prozent der Sterne mindestens einen Begleiter in der gegenseitigen Umlaufbahn haben. Das macht die Suche nach Leben und Bewohnbarkeit anderer Orte im All allerdings wesentlich schwerer. Denn binäre Begleiter bringen zusätzliche Gravitationswechselwirkungen und Sternstrahlung mit sich und das könnte wiederum alles durcheinander bringen, vor allem die Mikroben, die versuchen, sich aus dem Urschlamm zu winden.