Was Exoskelette für unsere Gesundheit tun können

Exoskelette gab es früher nur in Filmen. Jetzt sind sie Wirklichkeit, allerdings machen sie nicht immer Sinn.

Bereits im 19. Jahrhundert machten sich Erfinder Gedanken über solche Maschinen. In den folgenden Jahrzehnten wurde dann viel experimentiert. Ab 1989 entwickelte der Japaner Yoshiyuki Sankai erstmals einen robotischen Anzug, der speziell für Kranke gedacht war. Seit 2008 ist Sankais Anzug „ HAL “ im Einsatz. Von den großen Hoffnungen, die in Exoskelette gesetzt werden, zeugen zahlreiche österreichische Initiativen in diesem Bereich.

In Filmen verleihen Exoskelette ihren Trägern übermenschliche Superkräfte . Die technischen Körperverstärker sind mittlerweile Wirklichkeit geworden. Immer mehr Unternehmen bringen robotische Stützen und Apparate auf den Markt, die uns schwere Dinge mühelos heben lassen oder unsere Ausdauer steigen sollen. Künftig könnten sie Pflegekräfte unterstützen, Gelähmte wieder gehen lassen und Sportlern neue Kräfte verleihen.

Einer, der daran glaubt, ist Gregor Demblin . Vor fast 30 Jahren hatte der österreichische Unternehmer auf seiner Maturareise einen Unfall, der sein Leben veränderte. Seither ist er querschnittsgelähmt. 2017 zog er aus Neugier erstmals selbst ein Exoskelett an, das er mit einem Therapeuten nach Österreich brachte.

„Alle haben mir gesagt, es würde nicht funktionieren. Wider Erwarten habe ich dann 400 Schritte mit dem Exoskelett gemacht“, sagt Demblin. Für ihn sei es ein nach über 25 Jahren im Rollstuhl „unfassbares Erlebnis“ gewesen. „Der Körper fühlt sich anders an und die Welt schaut von oben anders aus“, erinnert er sich an den Moment zurück, als er nach all den Jahren endlich wieder seinen zu voller Größe aufgerichteten Körper erleben konnte.

Auswirkungen auf den ganzen Körper

Demblin gründete 2019 die Einrichtung Tech2People, die in Wien robotische Therapien anbietet, darunter solche mit Exoskeletten. „Ich wollte die Möglichkeit schaffen, dass ich und andere das regelmäßig machen können.“ Nachdem er selbst öfters mit dem Exoskelett gegangen sei, sei es ihm gesundheitlich besser gegangen: „Ich habe weniger Antibiotika gebraucht, das Immunsystem funktionierte besser, ebenso wie das Herz-Kreislauf-System und meine Verdauung. Sogar Auswirkungen auf die Knochendichte hatte es.“

In der Wiener Seestadt betreibt er nun eines der modernsten ambulanten Zentren für robotische Therapien in Europa. Bis zu 50 Menschen mit Erkrankungen wie Querschnittslähmung und Multipler Sklerose arbeiten dort täglich mit robotischen Geräten daran, ihren Gesundheitszustand zu verbessern. Der Terminkalender soll bereits für Monate ausgebucht sein. Demblin ist sich sicher, dass Exoskelette in absehbarer Zeit den Rollstuhl ersetzen können.

Künftig sollen sie aber nicht nur Kranken helfen, sondern auch Gesunden zu mehr Leistungsfähigkeit und Fitness verhelfen. Firmen wollen mit Exoskeletten für körperlich fordernde Arbeiten, wie Pflege- oder Lagerarbeit, die Berufswelt umkrempeln.