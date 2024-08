Extrem resistente Bakterien in Mikrowellen gefunden

Die Bakterien in den Mikrowellenherden sind strahlungsresistent und können gesundheitsschädlich sein.

Mikroben kommen nahezu überall vor - von der Internationalen Raumstation im Weltraum über Ölverschmutzungsreste im Meer bis hin zur Zahnbürste in Badezimmer. Ein weiterer Platz im Haushalt wurde kürzlich von einem Forschungsteam untersucht - nämlich die Mikrowelle.

Strahlungsresistente Mikroben

In Mikrowellenherden wurden extrem resistente Bakterien entdeckt, die hohe Temperaturschwankungen, Strahlung und Trockenheit überleben können. Teilweise können sie sogar eine Gefährdung für die menschliche Gesundheit darstellen.

Die Wissenschaftler vom Institut "Darwin Bioprospecting Excellence SL" in Paterna in Spanien haben das Innenleben von insgesamt 30 Mikrowellenherden analysiert. Dabei haben sie 747 verschiedene Bakteriengattungen entdeckt. Am häufigsten kamen dabei Bacillota, Actinomycetota und Pseudomonadota vor.

