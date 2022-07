Fake Shop Detector: 10-Euro-Gutschein für Teilnahme an Forschungsprojekt

Das Österreichische Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) hat ein Browser-Plugin entwickelt, welches automatisch mit einer künstlichen Intelligenz (KI) erkennt, ob es sich bei einer Website mit Kaufangebot um einen Fake-Shop handelt oder nicht. Das Plugin wurde bereits mehr als 10.000 Mal heruntergeladen und ist hier für die Browser Chrome, Edge und Firefox erhältlich.

„Fake-Shops stellen Konsument*innen vor große Herausforderungen: Sie werden immer zahlreicher und sind gleichzeitig schwieriger zu erkennen. Der Fake Shop Detector überprüft, ob ein Online-Shop, den ihr gerade aufruft, betrügerisch ist oder nicht“, so das ÖIAT. Das Tool wurde vom ÖIAT mit dem Austrian Institute of Technology (AIT) und dem oberösterreichischen IT-Unternehmen X-Net entwickelt.

User*innen, die das Tool installieren, werden in Echtzeit vor Fake-Shops gewarnt bzw. können in aller Ruhe weiter einkaufen, wenn der Detector grünes Licht gibt. Das Programm kennt schon jetzt mehr als 10.000 Fake-Shops und über 25.000 vertrauenswürdige Online-Händler in der DACH-Region.

Zwei Fragebögen sind zum Ausfüllen

Nun brauchen die Forscher*innen eure Hilfe: Sie wollen im Rahmen einer Studie herausfinden, wie der Fake Shop Detector die Sicherheit beim Einkaufen im Netz beeinflusst. Wer an der Studie unter diesem Link teilnimmt, bekommt als „Dankeschön“ zudem einen 10 Euro-Gutschein von wunschgutschein.at.

„Wir suchen nach Personen, die bereit sind, den Fake-Shop Detector über einen Zeitraum von einem Monat in ihrem Internet-Alltag zu testen und zwei Online-Fragebögen zu verschiedenen Zeitpunkten auszufüllen“, so die Forscher*innen. Teilnehmen könne daher alle aber 18-Jährigen, die das Browser-Plugin installieren und jetzt im Sommer 2022 zwei Fragebögen ausfüllen.