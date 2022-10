Forscher staunen über fluffigen Marshmallow-Planeten

Astronom*innen vom Kitt-Peak-Nationalobservatorium im US-Bundesstaat Arizona haben in einer Entfernung von etwa 580 Lichtjahren einen bemerkenswerten Gasriesen entdeckt. Außergewöhnlich an ihm ist primär seine geringe Dichte, wie sie in ihrer Studie schreiben, die im Astronomical Journal veröffentlicht wurde.

Das NOIRLab beschreibt die Beschaffenheit des Planeten TOI-3757b als “fluffig” wie ein Marshmallow. Der Gasriese ist mit einem Durchmesser von 150.000 Kilometer größer als Jupiter (ca. 140.000 Kilometer), aber nur ein Viertel so schwer.

Würde in Wasser schwimmen

Die durchschnittliche Dichte von TOI-3757b beträgt demnach 0,27 Gramm pro Kubikzentimeter. Das ist halb so viel wie Saturn, der Plantet mit der geringsten Dichte in unserem Sonnensystem. Durch seine geringe Dichte würde der neu entdeckte Gasriese sogar in Wasser schwimmen - falls man eine Badewanne findet, die groß genug ist.