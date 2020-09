Forscher entschlüsseln besondere Akustik von Stonehenge

157 Steine für ein Mini-Stonehenge

Heute besteht Stonehenge aus 63 Steinen, mit 5 stehenden Sarsen und 12 weiteren Steinfragmenten. Basierend auf der Schätzung, dass vor 4.200 Jahren insgesamt 157 dort platziert waren, druckten die Forscher 27 Steine in allen Formen und Größen per 3D-Druck aus. Sie dienten als Vorlage für die restlichen 130 Steine.

So passte das Mini-Stonehenge auch in die Akustik-Kammer der Universität, in der Cox mit seinem Team das Experiment durchführte. Dort konnte er die tatsächlichen Bedingungen der offenen Landschaft simulieren, die vor Ort herrschen. Stonehenge steht auf einer weiten, flachen Ebene. Das Forscher-Team platzierte anschließend ein Mikrofon und Lautsprecher in der Mitte und außerhalb des Modells.