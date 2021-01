Forscher lösen Rätsel um würfelförmige Wombat-Exkremente

Wie Ars Technica berichtet , haben Wombats ein ungewöhnlich langes Verdauungssystem. Es ist für die Verarbeitung relativ nährstoffarmer Gräser und das Überleben in trockenem Klima optimiert. Um einen Teil Nahrung zu verdauen, benötigen Wombats 40 bis 80 Stunden. Ihre würfelförmigen Exkremente platzieren die Tiere oft an exponierten Stellen, um auf diese Weise mit Artgenossen zu kommunizieren.

Kontraktionen

Die Forscher haben mehrere Wombats obduziert, die bei Zusammenstößen mit Autos ums Leben gekommen sind. Durch ausführliche Untersuchungen des Darms fanden sie heraus, dass es im letzten Abschnitt weichere und härtere Darmwände gibt. Genau dort werden durch zahlreiche Kontraktionen die Würfel geformt. Die Forscher gehen davon aus, dass sich der Darm alle paar Sekunden zusammenzieht und die Würfel, denen dadurch rund ein Viertel des Wassers entzogen wird, sich innerhalb mehrerer Tage bilden.

Würfelförmige Geräte

Ihre These konnte durch Computersimulationen bestätigt werden. Das Ergebnis begeistert die Forscher. "Die Würfelbildung kann uns dabei helfen, den Wasserhaushalt von Wombats besser zu verstehen", meint Scott Carver von der University of Tasmania. Auf diese Weise könnte etwa die Gesundheit von Wombats in Gefangenschaft besser kontrolliert werden. Erkenntnisse aus der Forschung lassen sich aber auch in anderen Gebieten verwerten, etwa bei der Erkennung von Darmkrebs bei Menschen oder in der produzierenden Industrie, etwa um Techniken für würfelförmige Geräte zu erweitern.