Forschung zeigt: So kriegt man gelbe Flecken aus weißen T-Shirts
Wer schon einmal ein weißes T-Shirt mit Tomatensauce ruiniert hat, weiß: Auch nach dem Waschen bleiben oft gelbliche Flecken zurück. Dasselbe gilt auch für Schweißflecken unter den Achseln. Sie wollen einfach nicht mehr rausgehen.
Unsere Großmütter wussten bereits, dass man in solchen Fällen die Kleidung in die Sonne hängen muss. Mit etwas Glück bleichen die Flecken so weit aus, dass sie danach kaum sichtbar oder ganz verschwunden sind. Auch Bleichmittel wie Wasserstoffperoxid können solche Flecken entfernen. Für empfindliche Textilien wie etwa Seide ist diese Methode allerdings nicht geeignet.
Wiener Start-up färbt Kleider mit Bakterien
Flecken textilschonend entfernen
Forscher des japanischen Chemiekonzerns Asahi Kasei haben daher eine textilschonendere Bleich-Methode entwickelt, die ohne Sonne und scharfe Chemikalien auskommt. Sie nutzen intensives blaues LED-Licht, um den Bleich-Prozess in den Textilien voranzutreiben. Die Wellenlänge lag dabei genau bei 445 Nanometern. Dabei verzichten die Forscher bewusst auf kürzerwelliges UV-Licht, das eine ähnlich bleichende Wirkung hat, aber die Farben verblassen lässt.
Nach einer 3-stündigen Bestrahlung verloren alle Proben ihre Flecken. Bei Baumwollstoffen war das blaue Licht sogar der deutliche Gewinner, wenn es darum ging, Flecken zu entfernen. Im Vergleich mit Wasserstoffperoxid waren die Flecken unter Blaulicht nach 10 Minuten deutlich stärker reduziert. Die UV-Bestrahlung verursachte sogar neue gelbe Flecken.
Eigenes Gerät soll entwickelt werden
Das Unternehmen plant nun, ein Bestrahlungsgerät für industrielle und private Kunden zu entwickeln, mit dem man selbst seine Kleidung behandeln kann. Zuerst sind weitere Test nötig, um wirklich sicherzustellen, dass das blaue Licht farbige Kleidung nicht verblassen lässt.
