Forschung zeigt: So kriegt man gelbe Flecken aus weißen T-Shirts

Wer schon einmal ein weißes T-Shirt mit Tomatensauce ruiniert hat, weiß: Auch nach dem Waschen bleiben oft gelbliche Flecken zurück. Dasselbe gilt auch für Schweißflecken unter den Achseln. Sie wollen einfach nicht mehr rausgehen.

Unsere Großmütter wussten bereits, dass man in solchen Fällen die Kleidung in die Sonne hängen muss. Mit etwas Glück bleichen die Flecken so weit aus, dass sie danach kaum sichtbar oder ganz verschwunden sind. Auch Bleichmittel wie Wasserstoffperoxid können solche Flecken entfernen. Für empfindliche Textilien wie etwa Seide ist diese Methode allerdings nicht geeignet.

Flecken textilschonend entfernen

Forscher des japanischen Chemiekonzerns Asahi Kasei haben daher eine textilschonendere Bleich-Methode entwickelt, die ohne Sonne und scharfe Chemikalien auskommt. Sie nutzen intensives blaues LED-Licht, um den Bleich-Prozess in den Textilien voranzutreiben. Die Wellenlänge lag dabei genau bei 445 Nanometern. Dabei verzichten die Forscher bewusst auf kürzerwelliges UV-Licht, das eine ähnlich bleichende Wirkung hat, aber die Farben verblassen lässt.