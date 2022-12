Woran Österreich 2023 forschen wird

Was es laut dem Nobelpreisträger braucht, um große wissenschaftliche Durchbrüche zu erreichen, sei insbesondere die von Neugier angeregte Grundlagenforschung, wie er im Rahmen einer Pressekonferenz vor der Ehrung am 10. Dezember mitgeteilt hat.

„Quantum Austria“

Die wiederum braucht Fördermittel. Unterstützung kommt insbesondere von der FFG, die auch mit Zeilinger in der Vergangenheit jahrelang zusammengearbeitet hat. Auch in Zukunft soll in seinem Fachbereich investiert werden. Generell ist die Quantentechnologie laut der Förderagentur einer von 3 Bereichen, die im kommenden Jahr noch weiter an Bedeutung gewinnen werden. „Die FFG übernimmt dabei den wichtigen Part der Unterstützung der angewandten Forschung für die Initiative Quantum Austria“, heißt es.

Umgesetzt wird das Förderprogramm gemeinsam mit dem Wissenschaftsfonds FWF bis 2026. Ziel ist es unter anderem, innovative Grundlagenforschung in den Bereichen Quantenphysik oder Quantencomputing zu fördern und Österreichs Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der EU und weltweit weiterhin zu gewährleisten. „Mit Infrastruktur- und F&E-Projekten (Forschung & Entwicklung) in Zusammenarbeit zwischen innovativen Unternehmen und den Forschungseinrichtungen wird es in den kommenden Jahren gelingen, die Quantentechnologie im Land entscheidend voranzubringen“, so die FFG.

50 Millionen Euro

Daneben wird auch der Sektor Life Sciences mit Projekten auf dem Gebiet der Medizin, Biochemie oder Lebensmittelforschung 2023 hochrelevant bleiben. Im Rahmen der neuen Initiative „Austrian Life Sciences“ von der FFG und dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort wird dieser Sektor mit einer Summe von 50 Millionen Euro gefördert.

„Die Herausforderungen der Life-Science-Branche sind enorm. Kaum ein Sektor hat längere Entwicklungszeiten, ein höheres Entwicklungsrisiko und derart strenge regulatorische Vorgaben“, so die FFG. Daher sei es umso wichtiger, diese Betriebe nun mit einem eigenen Life-Science-Schwerpunkt bei ihren Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zu unterstützen.