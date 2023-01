Faszinierendes Foto zeigt Raketenstart vom Weltall aus

Der Raketenstart war auch vom Weltall aus zu beobachten. So hat eine High-Definition-Kamera , die auf der ISS angebracht ist, die Startwolke der SpaceX-Schwerlastrakete abgelichtet. Die faszinierenden Aufnahmen wurden auf Twitter veröffentlicht.

Nach einer längeren Pause ist die riesige SpaceX-Rakete vergangene Woche mit einer geheimen Fracht in Richtung Orbit aufgebrochen. Der Start der Falcon Heavy war ebenso erfolgreich wie die Landung der beiden wiederverwendbaren Booster.

Ebenso faszinierend ist ein Video, in dem die beiden Booster vom Start bis zur Landung zu sehen sind.

Die Weltraumfirma von Elon Musk könnte diesen Titel allerdings bald wieder zurückerobern. Denn das SpaceX Starship steht bereits auf der Startrampe und wartet auf den ersten Testflug in den Erdorbit.

Unter all den derzeit im Einsatz befindlichen Raketen, war die Falcon Heavy bis vor kurzem die leistungsstärkste Rakete der Welt. Diesen Titel musste die SpaceX-Rakete im November 2022 abgegeben, als die SLS-Rakete der NASA in Richtung Mond abgehoben ist.

Baldiger Flug in den Orbit

Wann der Testflug über die Bühne gehen wird, ist unklar und hängt von den ausstehenden Static-Fire-Tests ab. Dabei sollen erstmals alle 33 Raptor-Triebwerke des Boosters gleichzeitig feuern. Alle 6 Triebwerke des Ship 24 wurden bereits im September erfolgreich getestet.

Frühestens Ende Februar könnte die Riesenrakete erstmals abheben. Für den ersten Flug in den Orbit ist geplant, dass der Booster 7 kurz nach dem Start in den Golf von Mexiko stürzt. Das Ship 24 soll die Erdkugel umkreisen und in der Nähe von Hawaii wieder zur Erde zurückkehren.