Riesige Skulptur wird zu Amateur-Funkmast

Die 22 Meter hohe "Sentinel"-Skulptur auf dem Campus des Rochester Institute of Technology wurde zur Antenne.

Aus dem Scherz, die Skulptur auf ihrem Campus doch als Antenne zu verwenden, haben Studierende Wahrheit gemacht. Der Amateurfunkclub des Rochester Institute of Technology (RIT) in New York hat das 22 Meter hohe Kunstobjekt, das 2003 von Alber Paley erstellt wurde, zum Funken verwendet. Darüber berichtet Golem.

Auf Reddit teilten sie ihre Vorgehensweise. Sie hefteten die Antenne mit einem Magnet an die Statue und verbanden einen Yaesu FT-991 Transceiver, also einen Sendeempfänger, mit ihrem Laptop. Mit nur 5 Watt Sendeleistung erreichte das Team fast den gesamten Osten der USA. Theoretisch sind 100 Watt mit dem Sender möglich.