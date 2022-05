Faszinierendes Weltraum-Foto zeigt "galaktisches Ballet"

Die beiden Galaxien umkreisen sich seit etwa 400 Millionen Jahren und sind mit der Anziehungskraft der jeweils anderen Galaxie verstrickt. Am Ende dieses "Tanzes" wird die größere Galaxie die kleinere komplett verschlungen haben.

Die Galaxien mit der Bezeichnung NGC 1512 and NGC 1510 sind miteinander verflochten, heißt es in einer Aussendung des NOIRLab (National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory).

Leistungsfähige Dark Energy Camera

Aufgenommen wurde das Bild von so genannten "Dark Energy Camera" des Víctor M. Blanco 4-Meter-Teleskops, das sich am Cerro Tololo in Chile befindet. Die Kamera basiert auf einem Spiegel mit einem Durchmesser von 4 Meter und insgesamt 5 Linsen.