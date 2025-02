Gehirnchip-Patient steuert Roboterarm, um in Handschrift zu schreiben

Ob Arbaugh den Roboterarm im Video gesteuert hat, ist nicht bekannt. Aktuell gibt es mindestens 3 Menschen, denen der N1-Chip eingepflanzt wurde.

Unklar ist auch, wie der Algorithmus programmiert wurde, damit die Gedankensteuerung des Arms möglich ist. Eventuell wurde getrickst: Der Patient könnte mit den Augen das Wort Convoy langsam, Buchstabe für Buchstabe, angeschaut haben. Dieses könnte in einer Handschrift-Schriftart auf einen Bildschirm oder auf einem Blatt Papier, geschrieben von einem anderen Menschen, gewesen sein. Der Hirn-Chip setzt dann die Bewegung der Augen in Impulse um, die den Roboterarm steuern. Das wäre zwar immer noch eine beeindruckende Leistung, aber nicht so beeindruckend, wie wenn der Patient einfach nur auf ein leeres Blatt Papier blickt, an das Wort denkt und der Roboter es schreibt.

➤ Mehr lesen: Neuralink-Konkurrent lässt Blinde durch Implantat wieder sehen

Das Ziel von Neuralinks Convoy ist, dass Menschen per Gedanken mit Robotern und Maschinen kommunizieren können. Angedacht ist etwa, dass ein Roboter, wie Tesla Optimus, die Menschen im Alltag begleitet und zB. per Gehirnbefehl eine Tür aufhält, damit sie mit dem Rollstuhl in ein Gebäude fahren können.