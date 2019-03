Hier könnt ihr die Landung des SpaceX Crew Dragon live sehen

Nach fünf Tagen im Weltall ist es Zeit für Crew Dragon wieder zur Erde zurückzukehren. In Zukunft soll das SpaceX-Raumschiff Astronauten zur ISS bringen. Dies ist der erste, unbemannte Testflug. Crew Dragon wird also nur mit Fracht und der menschengroßen Puppe „Ripley“ zur Erde zurückfliegen. Menschen sind nicht an Bord. Ripley ist mit zahlreichen Sensoren ausgestattet. Die Daten sollen Informationen über die Belastung für Astronauten liefern, die zukünftig an Bord von Crew Dragon sind.

Das Raumschiff hat bereits von der ISS abgedockt. Crew Dragon wird jetzt fünf Stunden lang fliegen, um sich von der ISS zu entfernen. Um 13:53 mitteleuropäische Zeit werden die Triebwerke gezündet, um den Orbit zu verlassen. Wenn alles klappt, erfolgt der Splashdown um 14:45. Die NASA wird mit der Live-Berichterstattung um 13:30 beginnen.