"Historische Leistung": SpaceX-Raumkapsel dockt erfolgreich an ISS an

Nach etwa 27 Stunden Flugzeit hat die Raumkapsel "Crew Dragon" des privaten amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX an die Internationale Raumstation ISS angedockt. Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten am Sonntag, wie sich das unbemannte Raumschiff der ISS in etwa 400 Kilometern Höhe über der Erde näherte und sie schließlich erreichte.

Nachdem das Andockmanöver erfolgreich absolviert war, konnten die Astronauten auf der ISS die Luke zur SpaceX-Raumkapsel öffnen. Wie auf den Live-Bildern der NASA zu sehen war, sind zwei ISS-Besatzungsmitglieder in die Crew Dragon "geschwebt" und haben dort die Puppe Ripley inspiziert. Der erste Testflug der künftig bemannten Raumkapsel dürfte somit vorerst erfolgreich über die Bühne gegangen sein.