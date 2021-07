Hubble lebt: Computer des Weltraumteleskops ist wieder online

Knapp einen bangen Monat lang haben NASA-Wissenschaftler*innen versucht, die Ursache für den Ausfall des Weltraumteleskops Hubble zu finden. Vor wenigen Tagen kam die gute Nachricht: Das Problem wurde identifiziert (f uturezone berichtete ). Am 15. Juli schaffte es die NASA, Hubble wieder zu aktivieren.

Anschließend konnte auch der Backup-Payload-Computer des SIC&DH-Modul eingeschaltet werden. Er erhielt die aktuelle Flugsoftware und wurde in den regulären Betriebsmodus gebracht.

Das SIC&DH-Modul wurde redundant ausgelegt und alle Bauteile sind doppelt vorhanden. Im Jahr 2009 war das gesamte Modul ersetzt worden und so konnte nun auf Backup-Betrieb umgestellt werden.

Auf Instagram teilte die NASA zur Feier des Tages ein Foto des Blasennebels NGC 7635, das Hubble 2016 aufgenommen hat. In der Mitte des Nebels befindet sich ein riesiger Stern, der Millionenmal heller leuchtet als unsere Sonne. In 10 bis 20 Millionen Jahren soll er in einer Supernova verglühen, und der Blasennebel wird "platzen".