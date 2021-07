Hubble: Überraschende Ursache von Defekt gefunden

Das Weltraumteleskop kann mit einem Backup gerettet werden und hat gute Chancen, doch wieder Daten für die Wissenschaft zu liefern.

Hubble liefert seit 31 Jahren Bilder aus dem All und trägt dazu bei, dass die Wissenschaft viel Neues über den Weltraum lernt. Ohne Hubble gäbe es viele wichtige Entdeckungen nicht (wir haben vor kurzem darüber berichtet). Doch Hubble liefert seit 13. Juni keine Bilder mehr für die Wissenschaft, weil es Technik-Probleme hat. Der Hauptcomputer hat seither keine Rückmeldung mehr vom Nutzlastcomputer bekommen. Dieser ist aber für die Koordination der wissenschaftlichen Instrumente zuständig. Der wissenschaftliche Betrieb des Weltraumteleskops wurde daraufhin ausgesetzt. Fehlerursache gefunden Jetzt, knapp einen Monat später, hat die NASA herausgefunden, woran es liegt: Schuld ist das Science Instrument Command & Data Handling System (SIC&DH) und nicht, wie anfangs gedacht, der Payload-Computer. Die NASA-Ingenieur*innen hatten zuerst versucht, auf die Reserve-Speichermodule umzuschalten. Doch der Payload-Computer war offenbar unschuldig am Ausfall. Von den technischen Problemen betroffen ist die Power Control Unit (PCU).



Das PCU-Modul reguliert die Spannungszufuhr zum Computer und sorgt dafür, dass permanent 5 Volt im Kreislauf sind. Die PCU ist im SIC&DH verbaut. „Das SIC&DH hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Probleme verursacht, zuletzt im Jahr 2004“, erklärt Rudolf Albrecht vom Österreichischen Weltraumforum (ÖWF) im Gespräch mit der futurezone. Albrecht hatte in seiner aktiven Zeit vor seiner Pensionierung für die ESA und später im Auftrag der USA am Hubble-Projekt mitgewirkt.

Bei Service-Mission 2009 ausgetauscht „Das SIC&DH muss immer mit dem Telemetrie-System sprechen und es war hier nur möglich, dieses in Teilen auszuwechseln bei den Service-Missionen“, sagt Albrecht. Tatsächlich ist der Austausch dieses Moduls für die NASA-Ingenieur*innen wesentlich schwieriger als das Ersetzen des Payload-Computers, doch, wie es aktuell aussieht, besteht eine realistische Chance dafür, dass es gelingen könnte. Grund dafür ist, dass man bei den Service-Missionen für Hubble das SIC&DH-Modul redundant ausgelegt hat und alle Bauteile doppelt vorhanden sind. Im Jahr 2009 war das gesamte Modul ersetzt worden und deswegen gibt es dafür jetzt laut NASA ein Backup.



„Die Prozedur ist aber komplexer und riskanter, denn um auf den Backup-Spannungsregulator zu wechseln, müssen auch mehrere andere Hardware-Module des Teleskop-Satelliten umgeschaltet werden, weil sie mit diesen Modulen verknüpft sind“, erklärt die NASA. Nzinga Tull, die bei der NASA das Hubble Systems Anomaly Response Team leitet, sagt, dass man in den vergangenen Tagen viel getestet habe und der Wechsel auf das Backup tatsächlich einen „kritischen Punkt“ bei der ganzen Hubble-Wissenschafts-Mission ausmache. „Wir haben uns verschiedene Backup-Designs ausgiebig angesehen und sind zuversichtlich, dass wir es schaffen werden“, so Tull. Die NASA will noch am Donnerstag den Switch im SIC&DH-Modul veranlassen, heißt es. Die besten 10 Bilder von Hubble

© Bild: NASA, ESA/Hubble © Bild: NASA, ESA/Hubble © Bild: NASA, ESA/Hubble © Bild: NASA, ESA/Hubble © Bild: NASA, ESA/Hubble © Bild: NASA, ESA/Hubble © Bild: NASA, ESA/Hubble Im August 2020 nahm Hubble außerdem ein spektakuläres Foto vom Jupiter auf, als der Planet gerade 653 Millionen Kilometer von der Erde entfernt war. Dieses war so gestochen scharf, dass die Wetterbedingungen inklusive einem gigantischen Sturm bestens erkennbar waren. © Bild: NASA, ESA/Hubble © Bild: NASA, ESA/Hubble © Bild: NASA, ESA/Hubble