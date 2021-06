Hubble fotografiert verschmelzende Galaxien

Das Foto wurde von der ESA veröffentlicht und zeigt die beiden Galaxien in einer späten Phase ihrer Verschmelzung. Es entstand mithilfe von 8 Filtern , die von ultraviolettem Licht bis zu Infrarotlicht reichen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Hubble den "Kampf der Titanen" einfängt. Ein Bild von 2008 zeigte erstmals die Kollision. Damals kamen aber nur 2 Filter zum Einsatz, weshalb das Bild deutlich weniger detailliert ist. Auch die bessere Wide Field Camera 3 war damals noch nicht in Betrieb. Sie wurde 2009 eingebaut.

Laut ESA wird durch die Verschmelzung viel Gas einströmen, was zur Neubildung einer Vielzahl von Sternen führt. Das Ergebnis könnte eine sogenannte Starburstgalaxie sein, also eine Galaxie mit besonders hoher Sternenentstehungsrate.

Die ESA kündigt auch an, das dies wohl nicht die letzte Aufnahme von IC 1623 sein wird. Mit dem James-Webb-Weltraumteleskop soll noch in diesem Jahr ein neues, mächtiges Werkzeug zur Beobachtung des Universums ins Weltall gebracht werden. Es soll noch genauer aufdecken, welche Prozesse für so extreme Sternenformationen wie bei IC 1623 sorgen.