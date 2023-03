NASA-Video zeigt Folgen von Asteroiden-Beschuss

Im vergangenen September crashte die DART-Sonde der NASA mit 22.000 km/h in den Asteroiden Dimorphos. Der Testlauf für ein planetares Verteidigungssystem sollte zeigen, ob es möglich ist, die Flugbahn eines Asteroiden so zu verändern. So soll der Felsbrocken im Ernstfall an der Erde vorbeiziehen, anstatt sie treffen.

Die NASA hat jetzt ein beeindruckendes Zeitraffervideo veröffentlicht, das vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen wurde. Hubble sei dabei quasi in der ersten Reihe fußfrei gesessen, heißt es in einer Aussendung der US-Weltraumbehörde.