Im Wiener Siemens-Werk schanzen sich die Roboter die Arbeit zu

Im Wiener Siemenswerk SIMEA forschen Vladimir Zahorcak und seine Kollegen an der Fabrik der Zukunft. Der Leiter des CPPS-Forschungsprojekts bei Siemens Corporate Technologie ( CT) beugt sich vor und spricht in einen handelsüblichen Amazon Echo: „Alexa, triggere den Selbsttest.“ Sodann testet sich die Anlage auf etwaige Fehler und erklärt kurz darauf per Sprachausgabe, dass sie bereit für die Produktion ist. Als Zahorcak daraufhin den Befehl zum Start der Produktion gibt, machen sich die Maschinen an die Arbeit.