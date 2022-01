Sandsturm am Mars: NASA-Lander geht in den Sicherheitsmodus

Der Mars-Lander InSight der NASA musste wegen eines Sandsturms am Mars in den Sicherheitsmodus versetzt werden. Die Maßnahme wurde am vergangenen Freitag eingeleitet, um Energie bei dem solarbetriebenen Gerät zu sparen.

Drei Tage später konnte das NASA-Team wieder Kontakt zu dem Gerät aufnehmen, heißt es in einer Mitteilung der US-Weltraumbehörde vom Dienstag. Die Leistung des Landers sei konstant geblieben, die Akkus seien nicht vollständig entladen worden. Die NASA hofft den Sicherheitsmodus nächste Woche verlassen zu können.

Leere Akkus setzten Opportunity-Rover außer Gefecht

Die NASA hat allen Grund vorsichtig zu sein, denn leere Akkus dürften 2018 für das Ende des Opportunity-Rovers der NASA verantwortlich gewesen sein. Eine Serie von epischen Sandstürmen bedeckte damals den Roten Planeten.

Auch InSight hatte bereits mit Mars-Staub zu kämpfen, der im Sommer die Solarmodule des Landers bedeckte. Die NASA-Ingenieure konnten die Ablagerungen auf den Sonnenkollektoren damals mit einer cleveren Methode entfernen.