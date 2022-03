Möglicherweise erste intergalaktische Supernova entdeckt

Der Raum im All zwischen den Galaxien wird intergalaktisch genannt. In diesem intergalaktischen Raum finden sich nur vereinzelt Sterne.

Nun könnten Astronom*innen der University of Western Sydney in Australien einen Hinweis auf eine intergalaktische Supernova entdeckt haben. Darauf deutet zumindest ein leuchtender Ring hin, der sich in Form von Radiowellen bemerkbar macht. Sollte es sich dabei wirklich um eine Supernova handeln, ist es die erste intergalaktische Supernova, die je entdeckt wurde.

J0624–6948

Laut dem Forscher Miroslav Filipovic könnte der Ring ein Überbleibsel einer intergalaktischen Supernova sein. Diese könnte durch einen Sternentod nahe der Großen Magellanschen Wolke, eine Begleitgalaxie der Milchstraße, entstanden sein. Ob diese Vermutung stimmt, könnten weitere Untersuchungen belegen.

Die Supernova vom Typ Ia trägt den Namen J0624–6948. Diese befindet sich Nahe der Großen Magellanschen Wolke.

Objekt könnte auch auf ORCs hindeuten

Eine andere, allerdings weniger plausible, Vermutung wäre, dass es sich um ein größeres Odd Radio Circle (ORC) handelt. Diese leuchtenden Weltraum-Kreise, welche Radiowellen freisetzen, wurden vor etwa 3 Jahren mithilfe des leistungsstarken Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) entdeckt. Forscher*innen vermuten, dass ORCs durch energieintensive Prozesse innerhalb von Galaxien entstehen. Eine eindeutige Erklärung gibt es aber nicht.

„Als wir ursprünglich dieses fast perfekt kreisförmige Radiowellen-Objekt entdeckten, dachten wir, es handle sich wieder um ein ORC“, erklärt Filipovic. Nähere Beobachtungen lassen aber eher auf ein anderes Objekt schließen. Was J0624–6948 von ORCs unterscheidet, sind 3 grundlegende Faktoren. Zum einen beherbergt J0624–6948 keine Zentralgalaxie, zum anderen ist die kosmische Strahlung nicht so hoch wie bei ORCs.

Ansonsten wäre es noch möglich, dass es sich bei dem Objekt um ein Superflare, also eine Eruption auf einem sonnenähnlichen Stern, oder um eine von einem fernen Schwarzen Loch ausgehende Strahlung handelt. Die Studie wurde in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht.