Bakterien haben 3 Jahre lang im Weltraum überlebt

Der Weltraum ist eigentlich kein idealer Ort zum Überleben. Doch Forscher haben in einem Experiment Bakterien der gefährlichen Strahlung im All ausgesetzt. 3 Jahre lang hielt ein Roboterarm eine Box mit Mikroben und setzte sie den schwierigen Bedingungen aus. Nun haben die Forscher die Bakterien untersucht und kamen zum Ergebnis, dass Bakterien auch ohne den Schutz von Meteoriten zwischen Planeten reisen könnten.

Bisher ging man davon aus, dass Bakterien für längere Reisen nur in Stein eingeschlossen überleben könnten. Die Forscher der Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences kommen nun zum Ergebnis, dass das Bakterium Deinococcus radiodurans besonders resistent gegen Strahlung ist. Die Studie wurde im Fachmagazin Frontiers in Mircobiology veröffentlicht.

Die Forscher hatten bereits auf der Erde einige Simulationen durchgeführt und die Bakterien einem Vakuum wie im Weltraum sowie großen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Das Bakterium überlebte alle Experimente und flog 2015 mit einer SpaceX-Rakete zur ISS. Dort wurde es im Kibo Laboratory, einem Modul der ISS getestet.