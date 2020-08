Leben auf der Venus ist in mysteriösem Dunst möglich

Wolken und mysteriöser Dunst

Auf der Venus gibt es Wolken, die sich in 48 bis 60 Kilometern Höhe befinden, schreiben die Forscher des Massachusetts Institute of Technology. Auch die Erde habe eine solche Luftbiosphäre. Dorthin hätte mikrobielles Leben sich zurückziehen können, um den Auswirkungen des Treibhauseffekts zu entkommen, schlagen die Forscher in ihrer Studie im Fachmagazin Astrobiologie or.

Allerdings fallen solche Mikroben auf der Erde nach ein bis zwei Wochen wieder nach unten. Während das hier kein Problem für die Mikroben darstellt, würde die Hitze auf der Venus sie in kürzester Zeit töten. Die Planetenforscher haben aber ein Szenario gefunden, in dem Leben auf der Venus diesem Schicksal entgehen könnte.

So befindet sich unter den Wolken, in Höhe von 33 bis 47,5 Kilometer, eine mysteriöse Dunstschicht. Wie sich diese Schicht zusammensetzt, ist nicht bekannt. Man weiß aber, dass sich dort Teilchen mit einer Größe von 0,4 bis 4 Mikrometer befinden (ein menschliches Haar ist etwa 100 Mikrometer breit).