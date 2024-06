Interstellare Wolke könnte schuld an Eiszeit gewesen sein

Die Erde hat in den vergangenen zwei Millionen Jahren mehrere Eiszeiten durchlaufen. Was die genauen Ursachen dafür waren, ist bislang jedoch noch ein Rätsel. Neue Forschungsergebnisse aus den USA deuten darauf hin, dass der Kontakt mit einer eisigen und dichten interstellaren Gaswolke der Grund für die Eiszeiten gewesen sein könnte.

Die Forschenden haben mithilfe von Daten des Gaia-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation ESA Simulationsmodelle erstellt, um die Bewegungen unseres Sonnensystems durch die Galaxie in den vergangenen zwei bis drei Millionen Jahren nachzuvollziehen. Dabei entdeckten die amerikanischen Wissenschaftler*innen, dass die Heliosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt wahrscheinlich in Kontakt mit einer interstellaren Gaswolke namens „Local Lynx of Cold Cloud“ (LLCC) gekommen sein muss.

➤ Mehr lesen: Wie kann man Polarlichter vorhersagen?

Kontakt kühlte Heliosphäre ab

Die Heliosphäre besteht aus geladenen Partikeln, die durch den Sonnenwind von der Sonne ausgehen. Sie erstreckt sich bis an die äußersten Grenzen unseres Sonnensystems, weit über Pluto hinaus. Laut den amerikanischen Forschenden führte der Kontakt mit dieser interstellaren Gaswolke zu einer extremen Abkühlung der Heliosphäre, die bis ins innere Sonnensystem reichte und somit auch die Erde beeinflusste.