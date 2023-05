Japans erster Satellit aus Holz ist fast fertig

Japanische Forscher*innen bereiten den Start eines Satelliten vor, der aus Holz bestehen soll. Experimente auf der internationalen Raumstation ISS deuteten nämlich darauf hin, dass Holz im Weltraum recht stabil sein kann.

Bei den Versuchen setzte ein Forscher*innenteam 3 verschiedene Holzarten den harten Bedingungen außerhalb der ISS aus. Das Experiment startete im März 2022 an Bord des japanischen Kibo-Moduls der ISS. Nach 10 Monaten stellten sie fest, dass das Holz weder von der umgebenden kosmischen Strahlung noch von den einfallenden Sonnenpartikeln beeinflusst wurde.

Holz statt Aluminium

Zusammen mit dem japanischen Holzunternehmen Sumitomo Forestry will man 2024 einen Holzsatelliten ins All schicken, wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Der Satellit mit dem Spitznamen "LignoStella" oder "LignoSat" wird dabei nicht vollständig aus Holz bestehen. Jene Teile, die ursprünglich aus Aluminium hergestellt werden, sollen aber durch Holz ersetzt werden.