Jeff Bezos gratuliert Elon Musk zu Inspiration4-Mission

"Glückwünsche an Elon Musk und an das SpaceX-Team zu ihrem erfolgreichen Inspiration4-Start. Ein weiterer Schritt in Richtung einer Zukunft, in der der Weltraum für uns alle zugänglich ist", hat der Amazon-Gründer auf Twitter geschrieben.

Elon Musk antwortete auf den Tweet mit einem simplen "Thank you".

Öffentliche Gratulation blieb aus

Als Jeff Bezos im Juli mit einer Blue-Origin-Rakete an den Rand des Weltraums geflogen ist, blieb eine öffentliche Gratulation von Musk aus. Allerdings hat er seinem Rivalen im Vorfeld alles Gute gewünscht. "Viel Glück morgen!", schrieb Musk auf Twitter in Richtung Bezos.