Bei einem Vorbeiflug in niedriger Höhe sind faszinierende Bilder von der Oberfläche des Gasriesens entstanden.

Vor gut einem Monat hat die Raumsonde Juno ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Am 5. August 2011 wurde sie von Florida aus ins All geschossen. 5 Jahre dauerte es, bis Juno ihr Ziel - den Jupiter - erreichte und in die dortige Umlaufbahn einschwenkte.

Seither umkreist die Raumsonde den Gasriesen und überrascht immer wieder aufs Neue mit spektakulären Bildern, Forschungsergebnissen und Nahaufnahmen. Erst vor wenigen Tagen ging der 36. Vorbeiflug in niedriger Höhe (Perijove) über die Bühne.