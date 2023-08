Kaffee macht Beton um 30 Prozent stärker

Kaffeesatz ist nicht nur ein hervorragender Dünger, sondern kann auch Beton beigemischt werden. Dadurch wird der Baustoff um bis zu 30 Prozent stärker, wie australische Forscher*innen herausgefunden haben. Dazu muss der verbrauchte Kaffee aber zuerst in Biokohle verwandelt werden.

Biomüll reduzieren und Beton verbessern

Allein in Australien fallen jedes Jahr 75.000 Tonnen Kaffeeabfälle an, schreiben die Forscher*innen. Dabei landet der größte Teil auf dem Müll. Weltweit fallen jährlich 10 Millionen Tonnen Kaffeesatz an. Um dieser Verschwendung entgegenzuwirken, kann das Abfallprodukt weiterverarbeitet werden.

Die australischen Forscher*innen erhitzten das gebrauchte Kaffeepulver ohne Sauerstoff auf 350 Grad Celsius, wodurch Biokohle entsteht. Mischt man diesen zum Zement dazu, wird der Beton widerstandsfähiger. Die Materialforscher*innen maßen eine 29,3 Prozent höhere Druckfestigkeit als bei Beton ohne Kaffee.